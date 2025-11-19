7月の参院選期間中、宮城選挙区から立候補した対立候補者の名誉を選挙ポスターで傷つけたとして、宮城県警は19日、名誉毀損の疑いで、政治団体「NHKから国民を守る党」党首、立花孝志容疑者（58）ら3人を書類送検した。検察に刑事処分の判断を委ねる「相当処分」の意見を付けたとみられる。立花容疑者は1月に死亡した元兵庫県議に関する虚偽発言をしたとして、同容疑で11月9日、兵庫県警に逮捕された。他に書類送検されたの