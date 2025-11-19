〈「馬鹿なことしたもんだよ」ボコボコにされ、罰金100万円…お店の女の子に手を出した『風俗ドライバーの末路』〉から続くシャンパンや指名料の歩合で、1日で数万円を稼ぐ女性も……。キャバクラ嬢の給料は、なぜ高いのか？日本人が知らない、そのビジネスモデルを、48歳・未経験からキャバクラのボーイに転職した御厨謙氏の新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より抜粋して紹介する。（全3回の2回目／続きを読む