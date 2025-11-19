今シーズン一番の寒さとなった19日朝の列島各地。日中もほとんど気温が上がらず師走並みの寒さとなり、各地で雪が降りました。強い冷え込みとなった新潟・魚沼市では、除雪作業が行われていました。除雪作業する住民からは「こんなにも積もるとは思ってなかった。普段の初雪はこんなに降らないですよ。うっすら白くなるくらいで終わる。今年はこんなに積もるとは思ってもみなかった」「 雪が降ると毎朝ですので、結構キツイです。