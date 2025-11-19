11月15日（現地時間14日）、ロサンゼルス・クリッパーズなどで活躍した元NBA選手のパトリック・ベバリーが家族への暴行容疑で逮捕された。 闘将の逮捕は現地メディア『TMZ』をはじめ、各社が驚きとともに報じた。ベバリーはすでに保釈金4万ドル（約620万円）を支払って釈放。事件の詳細が明らかになってきた。 『New York Post』によると、ベバリーはテキサス州フォートベンドの自宅で10