日本サッカー協会(JFA)は19日、29日の国際親善試合・カナダ戦に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)メンバー26人を発表。海外組を中心とした主力メンバーが名を連ねたなか、DF清水梨紗(リバプール)とDF遠藤純(エンジェル・シティ)はメンバー外となった。清水は昨年夏のパリ五輪グループリーグ初戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、長期離脱していたが、10月の活動で代表復帰を果たしていた。遠藤は2024年2月のパリ五輪最終予