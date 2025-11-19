〈“瓦のせいで家が潰れた”と報じられ…「居ても立ってもいられませんでした」能登の“わずか5人で始めたチーム”が約3万枚の瓦を救出するまで〉から続く通常より少しサイズが大きい「能登瓦」。裏表の両面に釉薬を塗り、高温で焼き締める黒瓦だ。寒さや塩害に強いだけでなく、能登半島地震で倒壊した家屋でも割れずに残った瓦が多い。頑丈なのだ。しかし、製造は30年ほど前に終了し、家屋の解体や修繕で瓦礫になれば、二度と使