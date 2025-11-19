11月香川県議会がきょう（19日）開会しました。 11月議会には、総額約89億円の一般会計補正予算案や、旧県立体育館解体工事の請負契約の締結など、27の議案が提出されました。補正予算には、サンポート地区と直島に外資系ホテルを建設する民間事業者に今年度、無利子で貸し付ける28億円も含まれます。 （池田豊人香川県知事）「雇用の創出、交流人口の拡大、県産品振興、離島振興など、地域貢献が大きく、公共性も高い事業