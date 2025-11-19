全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で26日から季節限定バーガー『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』と『グラクロ』を販売する。【写真】新作の『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』同店の冬の定番『グラクロ』が帰ってきた。毎年好評のグラクロに加え、今年も新作が登場する。■商品詳細（価格は全て税込）『グラクロ〜海老香るトマトソース〜』730円〜800円※新作5種のチーズ（ゴーダ