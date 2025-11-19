念願のアカデミー賞を獲得したトム・クルーズ。元妻ニコール・キッドマンがキース・アーバンと電撃離婚を発表したことを受け、因果応報だと周囲に話しているようだ。【写真】トム・クルーズの息子コナー、珍しく父登場のイベントに参加ニコールとトムは、『デイズ・オブ・サンダー』の撮影で知り合い、1990年に結婚。イザベラとコナーを養子に迎えたが、2001年に離婚。トムが子どもたちを自身が信仰するサイエントロジーに入信