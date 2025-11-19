ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ第3弾『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の日本版声優陣が決定。東地宏樹（ジェイク・サリー役）、小松由佳（ネイティリ役）、菅生隆之（クオリッチ役）、早見沙織（キリ役）、バトリ勝悟（ロアク役）、内田雄馬（スパイダー役）、内田真礼（ツィレヤ役）、楠大典（トノワリ役）らが続投、そして“炎の決戦”を巻き起こすヴァラン役として田村睦心が、新たな種族