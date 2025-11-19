この記事をまとめると ■ドイツでは自動車産業は国の基幹産業のひとつだ ■日本車や韓国車はドイツ国民の目線で見れば輸入車にあたるが維持費は安価だ ■日本におけるドイツ御三家の維持費は本国においても高額になる傾向にある ドイツにおける輸入車の維持費事情 ドイツは日本同様に自国で数多くの自動車メーカーを所有し、自動車産業は国のもっとも大きな産業のひとつでもあるが、各種関税や付加価値税（日本の消費税に相当）