現地時間11月19日（水）、外務省が認定する「日本・サウジアラビア王国外交関係樹立70周年記念事業」の一環として、サウジアラビア・アルウラでYOSHIKI参加のトークセッション＜Yoshiki at AlUla Music Hub＞が開催されることがわかった。同セッションは、音楽教育やワークショップ、キャリア育成を行う文化交流施設「AlUla Music Hub（アルウラ・ミュージック・ハブ）」で実施されアルウラ王立委員会（Royal Commission for AlUla