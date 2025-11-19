タレントの鈴木奈々（37）が19日までに自身のインスタグラムを更新。タレントの益若つばさ（40）との2ショットを公開した。鈴木は「この間、益若つばさちゃんと遊びました」「つばさちゃん家で息子さんも一緒に鍋を食べました息子さんは小顔でめっちゃイケメンなのよ！」と以前から親交のあるという益若の自宅を訪れたことを明かし、2ショットを公開。益若については「つばさちゃんもショートカットめっちゃ可愛かった金