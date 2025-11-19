ＪＲ北海道は近年の大雪や高波で起きた冬の輸送障害を受けて、波が越えるのを防ぐ「波返し工」を整備し、この冬から試験的に運用すると発表しました。（ＪＲ北海道綿貫泰之社長）「高波が線路に入らない対策で、函館線の小樽築港～朝里で試験施工として護岸に波返し工をつけた」ＪＲ函館線の小樽築港駅から銭函駅の間では、冬の高波が原因で２０２３年には停電、２０２４年には運転見合わせの輸送障害が起きました。これを