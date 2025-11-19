9月28日のスプリンターズS2着後、香港スプリント（12月14日、シャティン芝1200メートル）に選出されたジューンブレア（牝4＝武英、父アメリカンファラオ）は18日に招待を辞退した。また、10月5日の凱旋門賞5着後、香港ヴァーズ（同、芝2400メートル）に選出されたビザンチンドリーム（牡4＝坂口、父エピファネイア）も招待を辞退している。