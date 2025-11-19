11月19日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは209銘柄。東証終値比で上昇は92銘柄、下落は86銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は340円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率