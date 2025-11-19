フィギュアスケートのGPシリーズ第1戦フランス大会で3位に入った住吉りをん＝10月、アンジェ（共同）フィギュアスケートで22歳の住吉りをんが21日開幕のグランプリ（GP）シリーズ最終第6戦、フィンランディア杯（ヘルシンキ）に臨む。切り札は2年前に日本女子で初成功した4回転トーループ。ミラノ・コルティナ冬季五輪に前進するGPファイナル（12月・名古屋）の切符を目指し「やるべきことをやる」と気合を入れる。第1戦は自己