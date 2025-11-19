◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン前走の毎日王冠で重賞４勝目を挙げたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、活気あふれる動きを見せた。Ｗコース単走で６ハロン８２秒５―１１秒６を馬なりでマークして、パワフルなフットワークをアピールした。田中博調教師は「毎日王冠の時もそうでしたけど、とても真面