石川県は19日、能登半島地震の災害関連死に関する審査で、新たに輪島、七尾両市の計3人の認定が決まったと発表した。両市が近く正式に認定する。関連死は新潟、富山両県の13人を含め計459人となり、建物倒壊などによる「直接死」228人の2倍を超える見込み。死者の累計は687人に上る見通しとなった。19日は両市が計15人を審査。うち認定が決まったのは輪島市2人、七尾市1人。10人は地震と死亡の因果関係が認められなかったとし