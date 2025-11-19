香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）の招待を受諾していたビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が１１月１６日に、香港スプリント・Ｇ１（同・芝１２００メートル）の招待を受諾していたジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）が同１８日に、それぞれ辞退していたことが１９日、分かった。