◇東京2025デフリンピック(15日〜26日、東京)デフリンピック陸上男子400メートルで山田真樹選手が今大会日本勢初の金メダルを獲得しました。きこえない・きこえにくいアスリートのためのスポーツの祭典として東京で行われている「デフリンピック」5日目。男子400メートルの山田選手は前日の準決勝で49秒03のトップのタイムで決勝に進出。決勝を6レーンでスタートした山田選手は4レーンのポーランドの選手と並んで最後のストレート