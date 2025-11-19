１１月９日の福島競馬３Ｒに騎乗後、鞍を外す際に右足を負傷し、その後のレースを乗り替わっていた河原田菜々騎手＝栗東・渡辺薫彦厩舎＝は先週の競馬での騎乗を控えていたが、２２日の京都競馬で復帰する見込み。河原田騎手は１９日、栗東トレセンで「今週から乗せていただきます。もう腫れも引きましたし、大丈夫です」とコメントした。