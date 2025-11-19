大分県大分市出身のタレント・指原莉乃（３２）が１９日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能で、地元・大分市で発生した大規模火災について、胸の内をつづった。１８日午後５時４０分ごろ発生した大分市佐賀関の大規模火災は、建物１７０棟以上が焼けるなど甚大な被害が広がった。指原はストーリーズで「佐賀関での火災、一晩経っても鎮火してないというニュースを目にしました。どうか安全にお過ごしください。