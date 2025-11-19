ロシアの攻撃で損傷した住宅の消火に当たる緊急対応要員＝19日/Andrii Marienko/APキーウ（CNN）ロシアがウクライナ各地でミサイルとドローン（無人機）を組み合わせた攻撃を行う中、ポーランドは19日午前、自国の領空で戦闘機を緊急発進させ、空港2カ所を閉鎖した。ロシアの攻撃はポーランドに近いウクライナ西部にほぼ集中していたが、東部ハルキウでもドローン攻撃により集合住宅が損壊し、数十人が負傷。通りでは複数の車両が