１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相の台湾有事に関する答弁を巡り、日中関係が悪化しつつある中、この日、中国が日本産水産物の輸入を再び停止するなどの動きに出たことを報じた。今月７日の衆院予算委員会で高市首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても