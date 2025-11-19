Osaka Metro桜川駅から徒歩約3分！24時間オープンの街カフェ今回ご紹介するのは、大阪・南堀江にあるカフェ「WOOT」です。Osaka Metro桜川駅から東へ歩いて徒歩3分ほど。道頓堀川を越えた住宅街の一角にあります。通りに面したワンちゃん同伴OKの席をはじめ、大テーブルやテラス席など、シンプルでスタイリッシュな店内は居心地抜群。電源コンセントやWi-Fiも完備していて、朝から仕事をしている人もちらほらいました。素敵なペン