〈10kg増量では足りず「服にタオルを詰めて、肉に埋もれたように見せた」一体なぜ？ 元グラドル・小阪由佳（40）が明かす「激太り写真」衝撃の真相〉から続く2009年、グラビアアイドル・小阪由佳さんが突然の引退を表明した。「ミスマガジン2004」でグランプリを獲得してから、わずか5年後のことだった。その後、開設したブログでは常軌を逸した投稿を繰り返し、2010年に開催したライブではマスコミの前に“激太り姿”で現れた。