11月16日の日曜日、愛知県豊橋市で行われたパレード「令和の百姓一揆」。 【写真を見る】“令和の百姓一揆” ｢日本のコメが食べたい！｣ コメの増産や食料自給率の向上を求めて 農家や市民ら約60人が行進 愛知･豊橋市 愛知県では初めて行われ、県内でも農業生産額の高いこの地域でのパレードは「東三河の陣」と名付けられました。 （実行委員長・伊藤政志さん）「（農家の）生活が成り立たない状況で、声を上げてい