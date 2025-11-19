Ｊ３アスルクラロ沼津は１９日、静岡・裾野市内で公開練習。地元・沼津市出身のＭＦ鈴木拳士郎が完全合流した。鈴木は１０月５日の高知戦で負傷。右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で全治８週間と診断されていた。復帰予定は１２月上旬で、１１月２９日が最終節となる今季リーグ戦の出場は絶望と思われていたが、この日の練習でフルメニューをこなした。まだ右膝はテーピングでガッチリと固定されているが、「チーム状況を考