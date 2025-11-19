◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックスプロアマ戦（１９日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）今大会終了時の賞金ランク５位までは１２月の来季米ツアー予選会に出場でき、１位は２次が免除されて最終からの受験が可能になる。２位で今週を迎えた今季２勝の生源寺龍憲（フリー）が開幕前日の１９日、プロアマ戦で１８ホールを回り調整した。前週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズを制した金子