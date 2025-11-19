日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンが、１月にＲマドリード所属の２１歳スペイン人ＦＷゴンザロ・ガルシアをレンタル移籍で獲得する方針であることが明らかになったと、英大衆紙「デイリー・ミラー」が報じている。ブライトンは、今夏の世界Ｗ杯で４ゴール１アシストの活躍をしながらも、チーム内の厚い攻撃陣の壁に阻まれベンチウォーマーとなっているガルシアに白羽の矢を立て、今季の後半戦の飛躍を狙っていると