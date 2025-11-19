Amazonで毎日開催されているタイムセール。人気の家電メーカー「PHILIPS」の電動シェーバーもお求めになりやすくなっています。 肌に優しい電動シェーバーが41％オフで1万円切りに 今回のタイムセールでは、フィリップス・ジャパンが販売する「Shaver 5000X series」が41％オフの9,780円（税込）で販売されています。 ↑「Shaver 5000X series」 「Shaver 5000X series」は、肌に優しいシェービングの実現をうたう電動