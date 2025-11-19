“ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”って？ 東京を代表するスポット、大手町〜丸の内〜有楽町エリア（以下、「丸の内エリア」）では、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”（まるのうち ブライト ホリデー 2025 「ディズニー ジョイフル モーメンツ）と題したイベントを期間限定で開催！ よろこびや感動に包まれるディズニーの物語をテーマに、心ときめく瞬間と、あたたかな冬