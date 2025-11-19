脚のラインが目立つ細身のボトムスは苦手。そんな大人におすすめなのが【しまむら】の「ゆるっとパンツ」。気になる体型をカバーしてくれそうなシルエットで、自然とおしゃれ見えが叶いそう。トレンド感のあるデザインや着回しやすいカラーなど、大人世代のデイリーコーデに取り入れやすいパンツが、手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。ゆったりしたボトムスが好みなら、お気に入りの一本が見つかる