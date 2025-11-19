〈毎日バターカツカレーを吐きながら食べ、ストレスで掻きむしりも…元グラドル・小阪由佳（40）が「注目を集めるため」させられた“地獄の10kg増量生活”〉から続く華々しい芸能界で活躍していたはずの彼女をドン底へ落としたのは、信頼していた占い師の「姉さん」だった――。現在はタレント活動を続けながら、芸能事務所も代表を務める小阪さんが、自身の“洗脳”体験について綴った『六本木洗脳』（晶文社）より一部を抜粋し