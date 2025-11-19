明治神宮大会大学の部は決勝が行われ、青山学院大（東都大学）が立命大（関西5連盟第2）を4―0で破り、07、08年東洋大以来、史上6校目の連覇を果たした。青学大OBでロッテの西川史礁外野手は「生観戦は出来ませんでしたが、試合経過などは確認をしていました。後輩たちの活躍、自分も本当にうれしいです。今年は春に悔しい思いをしていた中でその悔しさを糧に最後にいい形で終えることができて本当に良かったと思います。去年