〈「霊がついている」と居酒屋のトイレで髪をザクッと…元グラドル・小阪由佳（40）が明かす「逆らえなかった」年上の占い師女性からの“精神的支配”〉から続く2009年、グラビアアイドル・小阪由佳さんが突然の引退を表明した。その後、開設したブログでは常軌を逸した投稿を繰り返し、2010年に開催したライブではマスコミの前に“激太り姿”で現れる。華々しい芸能界で活躍していたはずの彼女をドン底へ落としたのは、信頼して