日本で初めて開催されている聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の会場では、手話を基にした応援スタイル「サインエール」のため熱心に手を動かす観客が目立つ。ろう者と健聴者が共同で制作した「見える応援」で選手を後押しする。東京・駒沢体育館で16日にあったバレーボール男子の日本対イタリア。日本選手が痛烈なスパイクで得点すると、観客が顔の横で両手をひらひらさせてから前に出す「行け！」のサインエー