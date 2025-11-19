ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年11月26日（水）から期間限定で、「苺フェア」を開催する。フェアでは、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなどの４品が発売されるという。濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいが楽しめるのが「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」。“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリーム、苺