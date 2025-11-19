プロ野球・楽天は19日、吉納翼選手が前日18日に都内の病院で左肩反復性肩関節脱臼に対する鏡視下Bankart修復術を受けたことを発表。復帰まで約5か月を要する見込みとなっています。吉納選手は2024年ドラフト5位で早稲田大学から楽天に入団。ルーキーイヤーとなった今季は、9月29日に1軍初昇格を果たし、2試合に出場しました。ファームでは95試合に出場し、打率.223、5本塁打、32打点をマーク。今後はリハビリに励みます。