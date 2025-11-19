ロッテの西川史礁が19日、母校・青山学院大の明治神宮大会優勝について球団を通じてコメントした。西川は「生観戦は出来ませんでしたが、試合経過などは確認をしていました。後輩たちの活躍、自分も本当に嬉しいです。今年は春に悔しい想いをしていた中でその悔しさを糧に最後にいい形で終えることが出来て本当に良かったと思います。去年の明治神宮大会でも今の４年生（当時３年生）や後輩たちが主体となって頑張ってくれてい
