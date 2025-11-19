20日（木）は、北陸など日本海側も晴れ間がありそうです。太平洋側は広く晴れますが、関東南部は午前中、雲が取れにくいと思います。北日本はいったん天気が回復するものの、早くも西から次の雨雲が近づいて、夜は日本海側で雨が降り出すでしょう。20日（木）も、内陸を中心に冷え込みが強まります。関東内陸は2℃前後、名古屋は4℃、東京都心も6℃まで下がる予想です。風が弱いのである程度は救われますが、寒がりな人には辛い朝