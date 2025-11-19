ＮＨＫは１９日、都内の放送センターで定例の会長会見、メディア総局長会見を実施。稲葉延雄会長は、１４日に発表された大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦の出場歌手について「すべての歌手がすばらしい歌手だと思っています」と語った。出場歌手の顔ぶれについて所感を求められた会長は、紅白そのものについて「来年こそは平和に向けて世界が前進するように。世界中がつながるということが大事だというメッセージを、多くの歌手のみ