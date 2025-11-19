この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「一生モノの知識」 家庭科の授業による“影響”、改めて考えた結果に1.2万いいね 悠戯@迷宮レストランなど(@meikyu_R)さんの投稿です。学生のころ「この授業、役に立つのかな