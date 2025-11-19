【モデルプレス＝2025/11/19】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第7回は、菊地脩椰（きくち・しゅうや）くんのインタビューを届ける。【写真】SNSで話題“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆菊地脩椰（きくち・しゅうや）くんプロフィール出身：大阪府学年：3年生誕生日：9月9日MBTI：ESFP趣味：カラオケ