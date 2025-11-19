今日19日(水)は各地で晴れたものの、気温の上がり方は鈍く、都心の最高気温は14.3℃と日中も震える寒さに。明日20日(木)も日差しは届くが、冬のような寒さが続く。体調管理に注意。21日(金)以降も大体晴れて、22日(土)〜24日(月)振替休日は行楽日和。外出の際は万全な感染症対策を。関東は晴れの天気が続く朝晩と日中の寒暖差に注意を明日20日(木)も大体晴れますが、寒気が居座ります。朝晩は内陸を中心に冷えて、所々で5度を下