好きな女性にLINEで告白する場合、内容にひねりを加え過ぎると、まったく気持ちが伝わらない珍妙な文面になってしまうケースがあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「ひねくれた男性が送りがちな『わかりづらい告白LINE』９パターン」をご紹介します。【１】一方的な思い込みが不気味な「君を理解できるのは俺だけだと思う」「アナタがそう決めつけてるだけだと思う」（20代女性