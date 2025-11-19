子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 娘のお泊まり会しよう→客用の掛け布団がない！お友達に「持参」求めるのは失礼ですか？ ©ママリ 春休みに娘がお泊まり会