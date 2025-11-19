「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。11月18日（火）の放送は、ゲストに綾小路翔(氣志團)が登場し、"電電ジェンガ"で禁断トーク！【動画】綾小路翔「One Night Carnivalでいくら稼いだ？」納税額を激白！ヤンクロック（ヤンキー&パンク）バンド・氣志團のボーカルとして1997年に活動開始。2001年にリリースした「One Night Carnival」が大ヒットし、一躍有名に。現在はプロデュースや司会、役者など、ソロでも幅広