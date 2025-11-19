今季限りでの現役引退を発表している川崎の元日本代表ＤＦ車屋紳太郎が１９日の練習後、麻生のクラブハウスで引退会見を行った。特別指定選手を含め、１２年間川崎一筋でプレーし、左利きのセンターバックとして長く活躍。ファン・サポーターに愛された３３歳は「ここ２、３年チームの力になれず、どこかで線を引くべきだなという思いがあった」としみじみと語った。一昨年に膝を負傷し、昨年初めに手術。引き際を覚悟したのが昨